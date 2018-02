Debates estériles sobre el S.M.O

En las últimas semanas volvió a ponerse en la discusión pública la cuestión del Servicio Militar Obligatorio y tanto sus defensores como sus propulsores plantean una serie de ideas, algunas muy interesantes y otras absolutamente disparateras. Por un lado la Constitución Nacional plantea la figura del Servicio Militar Obligatorio para la defensa de la República, pero también la misma Constitución reconoce la Objeción de Conciencia, una figura interesante pero que está malutilizada, porque no se plantea un servicio alternativo al militar, que pueda prestar el ciudadano.

En cuanto a los argumentos de los defensores de la obligatoriedad del servicio militar se señalan algunos como que los jóvenes tienen que ir al cuartel para aprender disciplina, o que aumenta la delincuencia porque ya nadie va a los cuarteles, o que los cuarteles tienen que servir para que los jóvenes puedan aprender un oficio y otros.

En primer lugar deberíamos replantear el concepto de nuestras Fuerzas Armadas y apuntar a una organización militar altamente profesionalizada. Un país pequeño como el nuestro necesita desarrollar más tecnología para la defensa y la capacitación de sus soldados y oficiales. Contar con militares altamente entrenados y especializado puede resultar mucho más efectivo que tener un enorme cuerpo de conscriptos, que no están preparados para la defensa, que es el objetivo principal de las Fuerzas Armadas.

El servicio militar obligatorio no está para cumplir las funciones que deben desarrollar otras instituciones de nuestra sociedad, como la misma familia y las instituciones educativas. La primera disciplina debe aprenderse en la familia y ésta se reafirma en las escuelas y colegios. La delincuencia juvenil tiene causales sociales y culturales y no se solucionará mandando al cuartel a los jóvenes. Algunas unidades militares de hecho son verdaderas instituciones de la delincuencia y del robo al Estado. Los grandes jerarcas de la dictadura y algunos jefes militares de la actualidad, nunca podrían justificar la riqueza que acumulan con el salario que ganan. Entonces, qué clase de moralidad podrían aprender los jóvenes de militares sinvergüenzas que denigran el uniforme. Los que vivimos en la frontera conocemos de las andanzas de los marinos de la Base Naval, cuyos jefes históricamente fueron los padrinos del tráfico por el río Paraná.

Para los argumentos en contra del Servicio Militar Obligatorio, tampoco se puede proponer abolir las Fuerzas Armadas, porque no existe hipótesis de conflictos y otras argumentaciones seudo revolucionarias. Siendo nuestro país, lo que se conoce como un “Estado Tope”, no puede prescindir de tener organismos de Defensa. Al contrario, tiene que ser una de las primeras preocupaciones, tratar de dignificar las instituciones militares haciéndolas altamente profesionales, para que se constituya más bien en un elemento disuasivo y que sea realmente una garantía para la defensa.

El origen del problema una vez más se encuentra en nuestra misma Constitución, por lo que llegamos a la conclusión de la urgente necesidad de una Constituyente para pulir todas estas cuestiones y superar de una vez por todas los debates estériles.

