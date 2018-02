Votar contra la podredumbre que esconden las listas sábanas

Una serie de audios profusamente difundidos durante los meses de diciembre del año pasado y enero de este año dejaron en evidencia lo que toda la sociedad venía sospechando, pero que nadie se animaba a creer que se podría llegar a tales niveles de podredumbre y degradación. Una camarilla para no decir gavilla de delincuentes se adueñó de las instituciones de la República y utiliza las instituciones, los recursos, los funcionarios y las leyes para beneficio de ese mismo grupo delincuencial.

El sistema de participación electoral ha permitido una verdadera dictadura de corruptos y delincuentes, quienes desde el poder otorgado por la ciudadanía construyeron todo un esquema de complicidad y protección, donde se negocian asquerosamente procesos, negociados, impunidad para delincuentes, traficantes y funcionarios corruptos y para completar el peor nivel de degradación y desvergüenza, desatar persecución contra inocentes.

¿Cómo hemos llegado a este nivel de destrucción de nuestra incipiente democracia? Sencillamente porque la ciudadanía también tiene su gran nivel de responsabilidad. Seguimos incentivando los votos por los colores y por los fanatismos ciegos y eso hace que verdaderas garrapatas de la política sigan mimetizándose dentro las listas sábanas y permanecen indefinidamente en el Congreso de la nación, donde realmente se negocian las impunidades y se crean verdaderas organizaciones mafiosas.

La estrategia es siempre la misma, un candidato interesante para encabezar las listas, sin embargo, si miramos más a fondo encontramos a candidatos a senadores y diputados, unos verdaderos sátrapas. En su mayoría delincuentes públicos que desvalijaron las instituciones y utilizaron ese dinero sucio para financiar sus campañas, comprar bancas y cédulas para asegurar años de inmunidad e impunidad.

Dice una remanida frase que cada sociedad tiene las autoridades que se merece. Si tenemos esta clase de delincuentes representándonos, es porque les hemos votado. Entonces, el desafío para la ciudadanía consciente, aquella que no comercia con sus votos, que no vende su cédula ni se guía por el fanatismo y los colores, será votar en contra de las listas sábanas y de la podredumbre que esconden, el próximo 22 de abril. Solo así comenzaremos la limpieza de nuestro país.

