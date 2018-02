Repitiendo los mismos errores

En nuestro país tenemos la rara particularidad de repetir los mismos errores y dar vueltas siempre sobre lo mismo sin buscar soluciones definitivas y superar problemas para afrotnar nuevos desafíos. Se construyen obras sin desagues, hospitales con goteras, puentes precarios, aulas precarias y así continaumos en el eterno circulo de las refacciones y reparaciones. La semana próxima comenzarán las clases y de seguro que en estos días los espacios de televisión y de los diarios estarán llenos de imágenes de escuelas precarias y las lamentables condiciones en que nuestros niños comenzarán las clases.

Es la historia de siempre se repite todos los años y ningun gobierno fue capaz de plantear una política educativa que dignifique a los niños y jóvenes paraguayos. Viendo cómo se dilapidan los recursos públicos llegamos a la conclusión de que Paraguay puede tener las mejores escuelas y nuestros niños recibir la mejor educación con tecnología de punta y locales escolares de primer nivel. Pero lamentablemente nuestra política está en manos de delincuentes, absolutamente sin escrúpulos quienes son capaces de robarse la merienda de los niños e hipotecar el futuro de la república, solamente para que ellos puedan seguir acumulando riquezas, y luego exhibirse con sus fastuosas mansiones y viajes de turismo en el exterior, a cuenta de la miseria y la marginación de niños y jóvenes.

Este año se repetirá la misma historia, los maestros saldrán a las calles para pedir mejores salarios, se pederán horas de clases, los estudiantes volverán a hacer sentatas pidiendo más presupuesto para educación y las autoridades volverán a prometer la misma cantinela.

Pero desafortunadamente no pasará absolutamente nada. Los intendentes y gobernadores seguirán dipalidando la plata que reciben para infraestructura y merienda escolar, porque están seguros de que quedarán impunes. En estos días, la fiscalía solicitó el sobreseimiento del ex intendente de Pte. Franco, Alcides Fernández, uno de los que durante su gestión como intendente perpetró los más grandes y vergonzosos negociados con la plata del Fonacide.

No hay castigo a los culpables y así seguimos repitiendo la historia, historia de negociados de enriquecimiento ilícito, de precariedades y de seguir eligiendo a la misma lacras que van destruyendo al país.

