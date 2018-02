Con los pies en la tierra

A Feliciano Brizuela no le mueve el pedestal el hecho de estar en boca de todos en el partido contra Cerro Porteño. El delantero de 3 de Febrero aseguró que su mente está en el club paranaense y que el campeonato recién comienza. Admitió que está lejos aún de una convocatoria a la selección paraguaya.

El ariete, natural de Colonia Independencia, cumplió gran actuación el domingo pasado contra los azulgranas. Fue su primer partido en la categoría profesional. Su rendimiento hizo que ganara consideración de la prensa capitalina y hasta el entrenador del Ciclón, Luis Zubeldía.

“Me siento feliz por hacer buen trabajo, pero el campeonato recién comienza”, sostuvo. Aseguró que Cerro y Olimpia son considerados grandes, pero que un futbolista debe mostrar en el campo de juego su talento.

Señaló que es un logro que haya sido de la consideración nacional, pero que no le asusta. Y que 3 de Febrero dará más pelea en la temporada, porque cuenta con jugadores, quizás, sin renombre, pero con ganas de sobresalir.

Sobre el andar del equipo rojo, dijo: “Jugamos bien, tuvimos chances para ganar el partido, pero no convertimos el gol. Hay que seguir trabajando”.

Indicó que no tiene predilección sobre Olimpia o Cerro Porteño, en el caso que surja alguna oportunidad de fichar por uno de los dos clubes.

Consultado si sueña con una convocatoria a la selección, manifestó: “Creo que estoy lejos todavía, pero con trabajo y esfuerzo podré lograr”. Brizuela sufrió una dolencia el domingo, la cual no reviste gravedad, por lo que el cuerpo técnico contará con su concurso para el juego contra Nacional, que será el lunes venidero.

