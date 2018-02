Vecinos temen que haya criaderos en patio de la X Región Sanitaria

Vecinos de la Décima Región Sanitaria, ubicada en el barrio Santa Ana, reclaman que la institución representa un verdadero peligro para la comunidad, por tener varios vehículos viejos y motocarritos abandonados en su predio, que pueden servir de criaderos de mosquitos. El director del ente afirmó que no tienen reservorios de agua que produzcan larvas en el lugar, pero admitió que hay rodados inutilizados y que el patio necesita limpieza.

En el patio inferior de la institución sanitaria hay seis rodados viejos (entre ambulancias y otros móviles) que no son utilizados hace años y otros motocarros que ya fueron dados de baja. Asimismo, se nota que el lugar no se limpia desde hace tiempo, por la altura de los yuyos que crecen en el lugar.

Algunos vecinos llamaron a la redacción de este medio para manifestar que están preocupados por la situación, ya que si el patio de la Décima Región no es bien cuidado, podría tener varios criaderos de mosquitos, transmisores del dengue.

“Nos sorprende bastante que haya tantos vehículos abandonados que podrían acumular agua después de lluvias intensas. Además el patio de atrás está sucio, con yuyales que podrían esconder otro tipo de peligros”, manifestó uno de los vecinos.

En el barrio Santa Ana ya se registraron casos sospechosos de dengue, por lo que los moradores temen que el lugar continúe en esas condiciones, ocasionando riesgos.

Por su parte, el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Gregorio Giubi explicó que las ambulancias y otros vehículos viejos que están en el patio del local, deben ser llevados hasta Asunción, porque hacen parte del patrimonio de la institución, pero que ningún rodado acumula agua, y que no representan peligro.

“No hay ningún tipo de criadero de mosquitos en nuestro patio. Los vehículos no juntan agua. Es cierto que hay pasto alto en el patio de atrás, pero esta misma semana vamos a mandar limpiar todo. De todas maneras, es mentira lo que dicen, nuestro patio se cuida y se fumiga constantemente”, indicó.

Mencionó que los reclamos posiblemente provengan de parte de personas malintencionadas que quieren perjudicar la imagen de la institución. “Por qué la gente no limpia su patio y cuida mejor de su casa en vez de estar mirando el patio del vecino. Este es uno de los barrios con menos casos de dengue y definitivamente no hay criaderos de mosquitos en nuestro lugar”, reiteró.

En el departamento hasta la fecha fueron notificados cerca de 490 casos sospechosos de dengue y tres han sido confirmados hasta el momento.

Hay muchos barrios con elevados índices de infestación, por lo que el principal problema sigue siendo la falta de conciencia para mantener limpios los patios y las viviendas.

Comments