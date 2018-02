Indefensos

Los concejales municipales de Ciudad del Este, en especial los opositores, expresaron su preocupación por el arbitrario aumento del pasaje aplicado por los empresarios del transporte público. De acuerdo a una ordenanza del año 2014 el precio está estipulado en 2.500 guaraníes, pero a mediados de enero en coincidencia con el aumento del pasaje en Asunción y el Área Metropolitana, los transportistas esteños decidieron elevar el precio del pasaje a supuestamente 2.900 guaraníes, sin autorización municipal. En realidad, según las quejas de los usuarios, los choferes cobran 3.000 guaraníes el pasaje porque nunca entregan el vuelto de 100 guaraníes. Nuestra sufrida gente, para no tragarse el mal momento de reclamar lo que legítimamente le pertenece opta por callarse y dejar impune ese asalto diario que perpetran los transportistas, despojándole de su dinero a la gente que menos tiene. Como siempre, la administración municipal a cargo de Sandra Zacarías, se llama a silencio, cuando se trata de favorecer a los transportistas, mientras éstos sigan respondiendo a sus intereses familiares y políticos. Siempre lo hicieron, ¿por qué habrían de cambiar ahora?

Los concejales municipales advierten que los empresarios que sigan cobrando de forma arbitraria e ilegal la suma de G. 3.000 guaraníes por el pasaje, serán sancionados y sus unidades remitidas al corralón. Pero eso no pasa más que una expresión de deseos, dado que operativamente, los ediles no están en condiciones de ejecutar dicha acción, porque es responsabilidad de la intendencia.

Aprovecharse del precio del pasaje para sacarle 500 guaraníes más a los usuarios es vil y despreciable y sobre todo, ilegal, porque no está fundamentado en ninguna disposición administrativa el aumento. Los usuarios del transporte público son nuestros compatriotas más necesitados, los que no tienen movilidad propia, los trabajadores del mercado, los albañiles y los estudiantes. En síntesis, es la gente que cada día con su esfuerzo está moviendo nuestra ciudad, pero que desafortunadamente no tienen ninguna autoridad decente que los ampare y defienda sus derechos.

Lamentablemente para nuestra sociedad se ha llegado a un nivel de fragmentación social y sobre todo, de falta de credibilidad, que no existen organizaciones intermedias, que pudieran salir a defender a los usuarios. La claque política sinvergüenza instalada en los dos partidos tradicionales aprovecharon muy bien hasta ahora esta fragmentación para seguir manipulando a los sectores menos favorecidos y con ello mantenerse en el poder con todos sus privilegios. Es una pequeña claque cuyos miembros pueden ser perfectamente identificados y que están tanto en el Partido Colorado como en el Partido Liberal y que año tras año están postulándose a cargos electivos, y que basan su poder en dividir a la sociedad y debilitar a las organizaciones sociales y desacreditar a los líderes civiles, que no sean afines a sus intereses.

El único mecanismo que tiene el ciudadano común para defenderse de estos abusos es la organización y salir a las calles para reclamar, para ello necesitamos líderes sociales con coraje que no se amilanen ante las amenazas del grupúsculo de sinvergüenzas y sus aduladores.

