Es difícil encontrar a una persona que tenga un currículum más largo que el de Santiago Peña, o tenga más títulos que Carlos Portillo; pero esa persona existe, y se llama Enrique Isasi Galeano.

Lamentablemente su currículum extenso es en realidad un prontuario policial, y los títulos son tapas de diarios. Es muy difícil encontrar a una persona como Enrique Isasi, es una verdadera contradicción con patas y uniforme puesto. Por un lado es un agente cuya misión es hacer cumplir la ley, y por el otro, está involucrado en más actos irregulares que cualquier delincuente.

La designación de Enrique Isasi como nuevo encargado de seguridad del departamento, era de esperarse; los catastróficos resultados del departamento del Alto Paraná en las últimas internas partidarias de la ANR no iban a quedar sin consecuencias. De lo que no estamos seguros es de si esto se trata de un premio o un castigo, aunque pueden ser las dos cosas.

Premio, para una persona que no posee la capacidad moral, ética, ni intelectual de ocupar un cargo tan relevante. Y castigo para aquellos cuya seguridad pasará a depender de una persona que antes que tranquilidad, genera más miedo.

Sería bueno hacer un pequeño recuento de las andanzas del comisario Enrique Isasi Galeano, designado recientemente como jefe de la Dirección de Policía del Alto Paraná para que, irónicamente, podamos conocer mejor a alguien que ya es muy conocido.

Enrique Isasi Galeano estuvo preso por varios años por un caso de homicidio en Coronel Oviedo, recuperó su libertad y siguió con su carrera como agente de la ley.

En mayo de 2015 se desempeñaba como Jefe de Policía de Amambay, casualmente esa zona estuvo marcada durante ese periodo por una ola de atentados y ejecuciones. Pesaban sobre él, además de una gestión absolutamente desprolija, innumerables denuncias de maltratos y amenazas de parte de sus subalternos.

En septiembre de 2015 se desempeñaba como jefe de la comisaría quinta de Central, fue protagonista de un hecho en el cual increpó al subcomisario Gustavo Errecarte de la comisaría novena del Limpio, porque éste tuvo el “atrevimiento” de demorar el vehículo de su pareja en una barrera policial, porque circulaba con una chapa que no figuraba en los registros del Departamento Automotor de la Policía. Errecarte, en esa oportunidad, afirmó que Isasi lo había amenazado vía telefónica pidiendo su traslado, o hasta que lo dieran de baja por cumplir con su labor.

En marzo de 2017 se desempeñaba como jefe de Apoyo Táctico de la Policía, irrumpió en la sede del Congreso de la Nación para “rescatar” al senador colorado Julio César Velázquez, quien en ese momento usurpaba las funciones del presidente del Senado de aquel entonces, Robert Acevedo, para dar lugar en una “sesión paralela” a la continuidad del proyecto de enmienda constitucional en busca de la reelección del presidente Horacio Cartes.

En julio de 2017 es destituido por su cuestionada actuación en los disturbios del 31 de marzo. Isasi fue destituido luego de ser salpicado en el dudoso procedimiento policial que se llevó a cabo en la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril, en donde fuera asesinado el joven Rodrigo Quintana.

El suboficial Gustavo Florentín, único imputado hasta el momento por la muerte del joven, acusó a Isasi de haber entregado las balas que se utilizaron durante el procedimiento.

En fin. En base a estos antecedentes, de lo único que podemos estar seguros es que la inseguridad estará más vigente más que nunca y no necesariamente por culpa de los ladrones. Lamentablemente en Alto Paraná, siempre hemos tenido la experiencia de que aquí son los ratones quienes cuidan el queso.

