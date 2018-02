Libertad con deseo de conservar la cúspide

Libertad recibe esta noche a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. El duelo abrirá la cuarta fecha del campeonato profesional paraguayo. La cita está marcada desde las 20:00. Los demás compromisos se cumplirán entre mañana, pasado y se cierra el lunes.

El Gumarelo abrirá la fecha contra el Ciclón. En tanto, para la cita de esta noche Libertad llega con ánimos de triunfar para conservar la punta de la tabla de posiciones al menos de forma momentánea hasta esperar el resultado del partido de Olimpia el lunes venidero.

Por otro lado, Cerro Porteño viene de reponerse de su mal comienzo en el torneo con la victoria que consiguió en la fecha pasada ante Sol de América, la primera de su nuevo técnico, el argentino Luis Zubeldía.

LOS DEMÁS PARTIDOS

Mañana: Independiente vs. Sportivo Luqueño, en el Ricardo Grégor a las 17:45.

Sol de América vs. 3 de Febrero, en el Luis Alfonso Giagni a las 20:00.

Domingo: Deportivo Capiatá vs. Deportivo Santaní, en el Erico Galeano a las 17:45.

General Díaz vs. Nacional, en el Adrián Jara a las 20:00.

Lunes: Olimpia vs. Guaraní, en el Manuel Ferreira a las 19:00.

