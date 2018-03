“Rojitos” visitarán a Nacional

El 3 de Febrero jugará mañana y el sábado contra Nacional por la tercera fecha del campeonato Apertura de las Divisiones Formativas. Sub 15 y Sub 14 jugarán el sábado en el campo auxiliar del elenco albo, en Asunción, a las 07:30 y 09:30, respectivamente.

Mañana entrarán en acción la Sub 16 y Sub 17, en Parque Guasu, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a las 07:30 y 09:30, en los mismos horarios jugarán la Sub 18 y Sub 19, de ambos clubes.

Otros partidos: Cerro Porteño-Sol de América, Santaní-Libertad, Guaraní-Capiatá, Luqueño-Olimpia, Gral. Díaz-Independiente.

