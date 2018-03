Agentes de comisaría primera continúan con la detención ilegal

Los trabajadores informales del centro afirmaron que se torna insostenible trabajar en la zona comercial de Ciudad del Este, pues todos los días son detenidos en base a una ordenanza municipal. Ayer nuevamente fueron detenidas diez personas sin ninguna justificación legal por agentes de la comisaría primera, a cargo del comisario Gustavo Vera y no se les permitió hablar con periodistas.

Los policías de la comisaría primera iniciaron una cacería de los trabajadores informales desde hace unos diez días. Esto luego de una reunión entre empresarios agremiados, la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR) y el ministro del Interior, Ariel Martínez. Supuestamente hubo un acuerdo para sacar a todos los trabajadores de la calle, pues se dedican a captar clientes y llevarlos a pequeños comercios a cambio de una comisión. Esto había motivado el enojo de dueños de grandes casas, quienes exigen que se saque a todos los trabajadores de la calle.

Los trabajadores, quienes se autodenominan “informadores de venta”, comenzaron a ser perseguidos y según denuncian criminalizados como pirañitas, como se denominan a los asaltantes y estafadores de turistas en el centro.

Para sacarlos de circulación, los agentes de la comisaría primera encabezados por el comisario Vera comenzaron una cacería deteniéndolos de forma arbitraria e ilegal. Para justificar los arrestos presentan la copia de una ordenanza municipal en la que se prohíbe trabajar como guía de turismo a personas no habilitadas por la Senatur. Abogados de la región consideraron esta práctica es una aberrante violación de la Constitución Nacional, pues los ciudadanos son privados de su libertad sin las justificaciones establecidas como orden escrita de un juez o fiscal, en todo caso por la flagrancia.

Pese a la irregularidad, los uniformados no dan tregua en su cacería. El lunes pasado detuvieron a diez trabajadores y ayer a otros diez. Para justificar dicen que no están carácter de detenidos pero son privados de su libertad y son retenidos por varias horas en sede de la citada comisaría y ayer no se les permitió hablar con trabajadores de prensa, violando una vez más un derecho Humano y la garantía constitucional de la libre comunicación. Los trabajadores filmaron cómo los policías los asecha e utilizan las mismas motocicletas de los perseguidos para llevarlos a la sede policial de forma absolutamente ilegal y arbitraria.

“Es un problema social”

El subcomisario Heriberto Villalaba, jefe de la Policía Turística de Ciudad del Este, explicó que el centro está minado de trabajadores informales. Estima que unas 500 personas estarían operando en la zona comercial, ya sea como repartidores de panfletos, informadores de venta, guía de estacionamiento, entre otros. Entre estos trabajadores estarían mimetizados los asaltantes y estafadores de turistas a quienes se denominan pirañitas. Villalba explicó que esto es un problema social y que la Policía sola no podrá dar una solución. “A la mayoría se le ve repartiendo volantes, no puedo decir que son los que roban pero habrá entre ellos muchos que están cometiendo los ilícitos. Hay un grupo de 500 trabajadores en la calle y es difícil determinar quiénes realizan bien su labor y quienes no. Es un problema social que va ser difícil de solucionar de parte de la Policía”, expresó. En cuanto a las quejas que reciben de los turistas dijo que son más bien en contra de locales donde se les vende productos sobrefacturados. “Si un turista compra un producto por 300 dólares luego al ingresar en otro local se encuentra con el mismo producto por 200 dolares vienen a denunciar y nosotros cumplimos con pasar a la Fiscalía. Eso no quiere decir que no haya comerciantes que estafan a turista”, señaló. En cuanto a las formas de estafar a los turistas manifestó que en la mayoría de los casos ofrecen productos originales pero luego entregan supuestos falsificados. En menor cantidad se registran estafas con cobro doble o cotización excedida en los pagos con tarjetas de crédito.

