“Vamos a tener un técnico de primer nivel”

Robert Harrison, presidente de la APF, habló en conferencia de prensa ayer sobre el futuro entrenador de la selección paraguaya. El dirigente aseguró que el profesional será “importante y de primer nivel”. El apuntado sería un mundialista que dirigirá en Rusia.

Además, Harrison habló sobre la actualidad del fútbol paraguayo y consultado sobre por qué se dilata el traer a un nuevo DT, contestó: “Los tiempos no los marcamos nosotros, los profesionales a los cuales apuntamos, en su mayoría tienen contratos que finalizan luego del mundial y tiene cláusulas que no les permiten dialogar con otras federaciones”.

A continuación el mandamás de la asociación expresó que la gente debe estar tranquila. “Vamos por buen camino, tendremos un DT de primer nivel, importante, para nuestra selección. No queremos apresurarnos, podríamos nombrar uno mañana si quisiéramos pero probablemente no sería el ideal”, finalizó Harrison.

