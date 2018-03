Radialista amenaza de muerte porque no quiso pagar estacionamiento

Un supuesto radialista amenazó de muerte y con mandar despedir de su trabajo a una joven que cobra estacionamiento tarifado en el centro de Ciudad del Este. El conductor identificado como Adelio Agustín Barreto Orué estacionó en una franja peatonal y además no quiso pagar el estacionamiento, alegando que debe ser exonerado por ser trabajador de la prensa. El citado tenía puesta una remera con el logo de Radio Parque. Cuando la joven le explicó que debe rendir cuentas sobre el cobro y que debía pagar por tratarse de una zona de estacionamiento tarifado, Barreto enfureció y comenzó a amenazarla. “No entendés nada, qué me vas a explicar si no entendés un carajo (…). Te voy a mandar sacar de tu trabajo (…), te va costar muy caro esto”, se le escucha en unos de los videos.

En otro material captado por la propia afectada se le escucha decir “rojukakata (te voy a mandar matar)” para luego retirarse del lugar. La Municipalidad de Ciudad del Este le aplicó una multa de G. 157.018.

