Desidia del gobierno deja sin dos puentes a comunidad de productores

Productores de la comunidad El Triunfo, ubicada en el km 34 de Minga Guazú, esperan hace casi tres años, la conclusión de dos puentes que fueron edificados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC). Las estructuras quedaron por la mitad, y hace varios meses que no aparecen los obreros para seguir con los trabajos. Los afectados denuncian que en días de lluvias quedan prácticamente aislados.

Según los antecedentes, el proyecto de la construcción de dos puentes en la comunidad, fue presentada ante el parlamento, por los propios productores. El pedido fue aprobado y se iniciaron los trabajos. Sin embargo, han pasado casi tres años de aquel inicio y ambas estructuras siguen sin ser terminadas.

“Hace casi tres años que comenzaron los trabajos y hasta el momento no se terminó. Se hizo dos caminos alternativos para utilizar mientras tanto, pero la situación ya es insostenible para nosotros. Ni siquiera sabemos qué empresa está a cargo de la obra”, manifestó Teodoro Galeano, uno de los productores del lugar.

Comentó que ya solicitaron informes de la situación al diputado Ramón Romero Roa, que acompañó la aprobación del proyecto en el parlamento, pero que hasta el momento no recibieron respuestas.

También el senador Arnaldo Giuzzio estaría al tanto de la situación, ya que hace poco visitó a la comunidad y aseguró que intermediaria en el caso.

Sin embargo, las obras siguen estancadas y no hay indicios de que vuelvan a continuar. “Ahora esos caminos alternativos se volvieron peligrosos, no podemos circular bien con los camiones de cargas porque también es el camino de los estudiantes y es muy angosto y resbaladizo cuando llueve”, señaló Galeano.

Uno de los puentes está ubicado a 300 metros de la ruta VII y el otro se encuentra bien en el fondo de la comunidad, a 4.000 metros de la vía principal.

El productor dijo que el inconveniente les genera perjuicios, ya que cuando deben circular con sus camiones de cargas para ir hasta la feria permanente en Ciudad del Este, no pueden hacerlo en tiempo y forma por falta de buenos accesos.

La comunidad cuenta con 135 familias en la zona rural (en su mayoría productores hortigranjeros) y otras 200 familias en la zona urbana, inmediaciones de la ruta VII.

DESIDIA

Teodoro Galeano lamentó la desidia del gobierno, para concluir las obras que ya iniciaron y dijo que luego de cada queja ante la prensa, aparecen algunos pocos obreros para trabajar en los lugares donde están instaladas las estructuras para los puentes, pero que dos días después, vuelven a desaparecer.

Pidió que las obras concluyan, antes de que la situación se torne más peligrosa en la comunidad.

