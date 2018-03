Madre adolescente busca terapia para su bebé recién nacido

Un bebé que nació con 2,400 kg necesita con suma urgencia Terapia Intensiva para niños, pero el Hospital Regional de Ciudad del Este -donde está internado-no cuenta con el servicio. Ante la falta, el pequeño debe aguardar un lugar en el único centro asistencial que cuenta con esa especialidad, el Hospital Materno Infantil Los Ángeles, pero los familiares temen por la vida del chico. La madre tiene apenas 15 años.

“Estamos buscando un lugar en UTI para niños desde el martes pasado y no conseguimos. Lamentablemente aún hay demasiadas falencias en el sistema de salud porque mientras se espera, muchas cosas pueden pasar”, manifestó el abuelo del menor.

El hombre recordó que su nuera, una adolescente de apenas 15 años, dio a luz a un varón en la tarde del martes último. El pequeño, que nació con graves problemas respiratorios, se encuentra internado en la sala de neonatología del Hospital Regional, pero necesita una cama de UTI para poder recuperarse con mayor seguridad y rapidez.

El abuelo de la criatura también mencionó que el centro asistencial no cuenta con suficientes insumos y que deben comprar varios medicamentos muy costosos para el bebé y la joven parturienta. No se quejó de la atención en el lugar, pero lamentó que no hayan recursos necesarios para abastecer las necesidades del pueblo.

Los familiares del recién nacido viven en la zona del Km. 8 Acaray de la capital departamental y son de escasos recursos económicos. Los abuelos del bebé se están haciendo cargo de los gastos, ya que los padres tienen 15 y 16 años respectivamente.

Las personas que quieran ayuda con insumos o dinero pueden comunicarse con los familiares del menor al 0994 292 921.

SIN UTI

El director del centro asistencia, Dr. Nelson Zena, recordó que no cuentan con camas de UTI para niños, pero que el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene un convenio con la Itaipú Binacional, para utilizar las seis camas de terapia pediátrica habilitadas en el Hospital Los Ángeles.

Con relación al bebé de 2,400 kg, dijo que ya está en la lista de espera del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) y que están haciendo todo lo posible para conseguirle una cama de UTI.

Comments