Turismo y chipitas

Durante los días santos, la secretaría Nacional de Turismo, en conjunto con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, desarrollaron la campaña denominada “Buen Anfitrión”. Van ya varios años en que este emprendimiento se pone en marcha en coincidencia con la Semana Santa.

Según los promotores de la iniciativa, la campaña se realiza con el objetivo de brindar una buena recepción a las personas que llegan a nuestro país desde el extranjero. “La campaña Buen Anfitrión es más que darles la bienvenida hoy aquí, es más que un gesto de amabilidad; una chipa, un arbolito, es mucho más que mostrar esos actos de amabilidad. Es ampliar la campaña y hacer que cada institución cumpla con sus roles para mantener a los turistas que vienen a nuestro país”, dijo la ministra de Turismo, Marcela Bacigalupo, durante la puesta en marcha de la campaña.

Para este emprendimiento los organizadores trabajaron algunos días antes, procediendo a la limpieza, iluminación de la zona primaria y la campaña incluye presentaciones culturales de música y danza, entrega de chipas y agua en forma gratuita, así como informaciones útiles para los turistas.

Puede resultar pintoresco y tiene muy buen efecto para la foto que unas jóvenes vestidas con atuendos tradicionales repartan chipitas a los que ingresan al país, pero la atracción al turista pasa por otras cuestiones que no tienen nada que ver con la forma en que se recibe a los turistas. Además, nadie explica el porqué se hace en Semana Santa y no en otra fecha del año o ¿por qué no se busca tratarle bien a los visitantes durante todos los días del año?

Promocionar el turismo va mucho más allá de los shows para fotografías y los discursos. Pasa por mejorar la infreaestructura, los servicios y sobre todo, capacitar a los funcionarios públicos para que estén en condiciones de orientar y brindar un buen trato a los visitantes.

Allí donde ayer estuvieron repartiendo las chipitas, hoy estarán los funcionarios corruptos de la aduana y militares de la armada y policías municipales buscando la forma de coimear a los visitantes extranjeros. No sirve de nada alentar la llegada de turistas si todavía se tiene un vergonzoso sistema de transporte urbano, con colectivos desastrozos en manos de conductores que no conocen la decencia ni el buen trato. No sirve de nada promover el turismo si todavía se tiene un servicio de taxi costoso y lamentable.

Se promovió, por ejemplo, la apertura de centros comerciales y shoppings durante la Semana Santa, sin embargo, ayer nadie podía llegar a los lugares de entretenimiento porque no había colectivos. Primero hay que desarrollar infraestructura y capacitación, el resto ya vendrá por añadidura.

