El denominador común en la campaña para las próximas elecciones generales del 22 de abril es la apatía del electorado. Efectivamente, en solo dos semanas más, los ciudadanos paraguayos concurrirán a las urnas para decidir el futuro del país para los próximos cinco años. Sin embargo, ninguno de los candidatos, tanto a nivel nacional como regional, ha logrado generar grandes expectativas para movilizar al electorado. Al contrario, muchos de los postulantes solamente generaron rechazo en sus apariciones públicas a tal punto de que son escondidos por los referentes y están mimetizados en las listas sábanas. Esto principalmente en los partidos tradicionales.

La falta de entusiasmo de la ciudadanía no se origina precisamente en la falta de propuestas de los candidatos, porque de hecho, en ninguna de nuestras elecciones los planteamientos de los candidatos han sido motivadores de participación. Históricamente nuestros compatriotas se movieron más por los colores o por el carisma de los caudillos, nunca por las propuestas.

La ciudadanía está absolutamente decepcionada de los que aspiran a cargos electivos, no solamente de los políticos tradicionales de los grandes partidos sino también de los postulantes de los denominados movimientos independientes. Se ha demostrado que éstos no son el cambio y que una vez en el cargo, repiten los mismos vicios de aquellos a quienes habían criticado. La actividad política se ha convertido en la manera más efectiva del ascenso social y económico. A la vista están senadores y diputados, quienes de haber vivido en la más absoluta inopia, hoy se pegan una vida de magnates, sin que se les conozca alguna actividad productiva ni esfuerzo intelectual.

La ciudadanía sabe que, tanto los dinosaurios de la política como las nuevas caras que aparecen, se enredarán pronto en el mismo fango de los negociados, las prebendas y los nepotismos, y en esas condiciones no se puede esperar mucho.

Sin embargo, esa misma ciudadanía es también ya consciente de su poder de movilización y que más que su participación en grandes concentraciones, en el cuarto oscuro dará su veredicto implacable, y que si se toman decisiones que pongan en peligro la libertad y la democracia, volverá a salir a las calles, para hacer que se rectifiquen los rumbos.

