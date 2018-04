Nuevo hospital de IPS genera más problemas que soluciones a pacientes

El nuevo hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este pareciera que genera más inconvenientes que soluciones a los asegurados. Parte de los servicios fueron trasladados al local inaugurado en noviembre pasado pero la mayoría de las atenciones más complejas se siguen realizando en el antiguo edificio. La queja de pacientes es permanente, por falta de profesionales, lentitud en la entrega de números para consultas y ahora falta de coordinación.

Los servicios de fichaje de pacientes, consultorios externos y las dependencias administrativas están funcionando normalmente en el nuevo edificio de IPS. Sin embargo, los asegurados de igual manera acuden al local desde las 03:00 de la madrugada, para poder retirar sus números de consultas, de lo contrario, no consiguen lugar.

“Dijeron que las atenciones se agilizarían con el nuevo hospital, pero hasta ahora no vemos diferencia. Estamos pasando las mismas penurias que siempre. Hay un nuevo local pero el sistema es casi el mismo”, manifestó Clara González, una asegurada de la previsional.

La mujer dijo que el martes pasado acudió al centro asistencial muy temprano, porque necesitaba consultar con un cardiólogo, pero que ya no le alcanzó número. Lamentó que no haya más profesionales para dar abasto a la demanda.

El coordinador regional de hospitales del IPS zona 10, Dr. Hugo Casartelli, explicó que por estar en tiempo electoral no hay avances en el proyecto de mudanzas y adquisición de nuevos equipamientos. “No podemos mudar el quirófano porque aún no hay camas nuevas para internaciones y ambos servicios deben estar cerca. Las camas que tenemos ya son obsoletas, además, se requieren de muchos equipamientos nuevos”, indicó.

Afirmó que hay equipos de la Unidad de Terapia Intensiva con problemas técnicos que deben ser reparados y comentó que lo más factible es esperar a que lleguen las camas nuevas, a que se reparen los equipos dañados y que se compren otros aparatos que faltan, para que la mudanza sea efectiva.

El profesional mencionó que las obras en IPS recién estarían culminando cuando se renueve todo el bloque 5 y que para que eso se haga, todos los servicios deben mudarse al nuevo local y liberar totalmente el edificio viejo, para las reformas necesarias.

“Todo lleva su tiempo y como estamos en época electoral, no se sabe quiénes van a seguir en los cargos o como responsables. No sabemos qué pasará. Pero están en licitación la adquisición de camas y otros equipamientos”, señaló.

Aseguró que las mudanzas se estarían agilizando luego de las elecciones del 22 de abril.

Comments