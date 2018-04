Descabellada propuesta

En una demostración más de que nuestras autoridades no tienen ni la más pálida idea de sus funciones y de lo que espera de ellos la ciudadanía, la concejal Lilian González de Aguinagalde (ANR) propuso en la última sesión de la Junta Municipal de Ciudad del Este “la conversión de una calzada de la avenida Perú en peatonal, para las caminatas de los lugareños”.

En efecto, el proyecto de la duplicación de la avenida Perú, en el Km 7 Acaray, contempla una arteria exclusiva para motociclistas, que a todas luces fue mal diseñada y no es utilizada actualmente por los motociclistas, porque resulta más un obstáculo antes que facilitar la circulación.

Como la calzada habilitada para los motociclistsas no es utilizada, los vecinos en horas de la tarde utilizan el sector para realizar caminatas e inclusive ya se instalaron algunos puestos de ventas de bebidas y comidas en las inmediaciones.

La concejal González pretende con una ordenanza declarar la motosenda en calzada peatonal. Hay que aclararle a la concejal municipal que el hecho de que los vecinos estén utilizando la motosenda para caminatas, es solo una demostración de la carencia de espacios públicos de recreación en la ciudad. Las plazas están ocupadas, las urbanizaciones comercializaron todos los espacios verdes y los que están disponibles están abandonados y descuidados.

La motosenda actualmente es el único espacio donde la gente puede caminar con una relativa seguridad, pero no fue pensada para tal efecto, ni puede destinarse a ello. En primer lugar, porque la ampliada avenida fue pensada para una vía rápida y no se puede permitir que la gente esté caminando en medio del intenso tráfico. En segundo lugar, se supone que las caminatas se hacen para promover una vida sana. ¿Qué tipo de vida sana puede esperar la gente que está caminando en una ruta transitada respirando el humo del caño de escape de los vehículos?

Lo que los concejales tienen que hacer es habilitar espacios públicos para el encuentro de las familias, logrando la recuperación de las plazas y haciendo que éstas sean acondicionadas para garantizar la salud, la tranquilidad y la seguridad de los concurrentes.

Es de esperar que en el pleno de la Junta por lo menos demuestre un poco de racionalidad y rechace tan descabellado planteamiento, y además, procurar que la motosenda sea acondicionada para que realmente cumpla su función. Además, se debe evitar que la avenida se convierta en un mercado, como ya está comenzando a ocurrir. Estas son las cuestiones sobre las que deben legislar los concejales y no de las ocurrencias disparateras, descabelladas y populistas.

