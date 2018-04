Esperan que operativo no haya sido cortina de humo

El despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte del país llamó la atención por su gran envergadura y muchos calificaron de “cortina de humo”. Esto teniendo en cuenta que mientras se ejecutaba el operativo, en Asunción la Corte Suprema de Justicia daba vía libre a las candidaturas de Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y Juan Afara. Al respecto el senador Arnoldo Wiens (ANR) dijo que tiene esperanzas de que no haya sido una cortina de humo.

En conversación con radio ABC Cardinal, el senador colorado se refirió a los comentarios en torno a la llamativa coincidencia entre el operativo sin precedentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, en Concepción, y un cuestionable nuevo fallo de la Corte, que en Asunción rechazó una acción de inconstitucionalidad y dio vía libre a las candidaturas de Cartes, Duarte Frutos y Afara.

La situación despertó suspicacias, ya que nunca antes el grupo policial-militar realizó un despliegue de tal envergadura, que incluyó la movilización de tanquetas, helicópteros, disparos desde el aire y desde tierra por parte de equipos tácticos. Sin embargo, no se reportó resultado alguno de toda esta gran demostración de capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas.

Al respecto, el legislador manifestó su confianza en que no se haya tratado finalmente de una cortina de humo. “Yo quiero tener fe de que es un operativo… Tengo fe de que es un operativo y no una cortina de humo”, expresó.

Mencionó que los responsables de las operaciones hablan de datos sobre un campamento del EPP en la zona donde el miércoles se realizó el despliegue. “Si es un operativo, por primera vez vemos una incursión real y que traten de llegar de una forma contundente (a los criminales)… Ojalá y por el bien del Paraguay que esto sea un operativo real y tengamos resultados reales, independientemente del momento electoral”, aseveró.

“El CASO EDELIO NO ESTÁ CERRADO”

En otro momento, el senador Arnoldo Wiens se refirió a los panfletos presentados por la FTC donde se da por hecho que Edelio Morínigo murió. “El capítulo de Edelio Morínigo no está cerrado”, manifestó el parlamentario, señalando que los papeles no son evidencia suficiente para concluir en que el suboficial efectivamente falleció.

Con respecto al cuestionamiento de la familia, que observó que la FTC presentó unos panfletos sin verificar la veracidad de lo señalado en los mismos, el legislador nuevamente apeló a que todo haya sido de “buena fe”. “La desesperación de la familia dice que ‘si saben algo, comuníquennos’; en mi buena fe, creo que eso fue lo que motivó a la FTC a llevar ese panfleto que encontraron”, manifestó.

Consideró que es posible que la Fuerza de Tarea Conjunta haya buscado mantener al tanto a los familiares sobre los últimos hallazgos en torno al caso de Edelio. Señaló, sin embargo, que los papeles en cuestión no tienen coordenada alguna sobre la ubicación del cuerpo, si es que realmente Edelio está muerto. “No hay dirección ni dato certero de dónde está el cuerpo”, indicó.

