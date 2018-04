“No interesa eliminar al EPP”

El general Ramón Benítez, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), aseguró que las autoridades no tienen el mínimo interés en eliminar al EPP, que ya acabó con la vida de más de 60 personas. Señaló que en la FTC hay “falla de estrategia”.

En contacto con radio ABC Cardinal, el general en situación de retiro Ramón Benítez se despachó contra las autoridades y aseguró que no tienen voluntad real para acabar con la banda de criminales autodenominada EPP. “Sigo sosteniendo que las autoridades no tienen el más mínimo interés de luchar contra esta banda criminal”, refirió.

Mencionó que el combate no debe limitarse al enfrentamiento armado. “No es solo la FTC la que tiene que… No solo con balas o enfrentamientos se puede solucionar eso; (las autoridades) no tienen interés en eliminar esto”, aseveró.

De acuerdo a su experiencia como comandante del grupo policial-militar, Benítez indicó que los uniformados, con tecnología, pueden fácilmente localizar los campamentos del EPP y finalmente acabar con el grupo. “Si realmente la inteligencia de la Policía ha detectado el lugar exacto, el lugar probable de estos criminales, eso se podía corroborar fácilmente si se hubiera tenido tecnología”, señaló.

Ratificó que “el recurso humano siempre es importante, pero la tecnología ayuda bastante también”.

QUÉ FALLA EN LA FTC

A criterio del excomandante, la Fuerza de Tarea Conjunta tiene problemas de estrategia, considerando que la Policía Nacional, a través de su inteligencia, aparentemente dio con el lugar del campamento de la banda de secuestrados, pero nuevamente los últimos operativos militares fueron infructuosos. “Si es cierto que las informaciones fueron precisas, entonces podemos concluir que la estrategia está fallando”, aseveró.

Indicó que la FTC requiere de un cambio de sistema de trabajo. “No puede ser que cuando se tiene un punto de referencia importante, no se pueda tomar las medidas pertinentes al caso: o se entregan o mueren en el lugar”, manifestó.

Benítez insistió en otro momento en que “el problema está en la toma de decisiones sobre la estrategia que se usa para el efecto. Si tienen las coordenadas, yo creo que le van a llegar al EPP; si las informaciones son precisas, hay falla de estrategia, el modo o sistema de planeamiento que se hace”, sostuvo.

El general Ramón Ramón Benítez asumió al frente del grupo de combate contra el EPP en agosto de 2014. Estuvo en el cargo hasta abril de 2015, cuando fue relevado y reemplazado por Raúl Erit Salinas Alonso.

Actualmente, el militar se postula a la Presidencia de la República por el Movimiento Reserva Patriótica Nacional.

Fuente: ABC Digital.

