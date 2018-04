Cuestionan que implicados en muerte de Quintana sigan libres

El diputado Amado Florentín cuestionó que solo haya un uniformado acusado por el ataque a la sede del PLRA. Afirmó que los demás implicados son “mimados” de la Policía Nacional y seguirán siendo protegidos si continúa el Partido Colorado en el poder.

Desde la esfera oficial se protege a todos los policías que cumplieron una orden “de arriba” para entrar en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico el 31 de marzo, según el diputado Amado Florentín. Afirmó que todos esos uniformados son los privilegiados de la institución actualmente.

“Son los más mimados dentro de la Policía Nacional porque cuentan con información clave (…) Si gana el equipo oficial del presidente (Horacio Cartes), no te tiene que extrañar que mañana estos policías de rango inferior le suplanten al comandante”, aseveró. El diputado Florentín señaló que todos esos policías involucrados tendrían que haber sido separados del cargo, pero están “atornillados” a sus sillas.

“Horacio Cartes tiene un poder absoluto en el Paraguay y lo va a seguir teniendo, dependiendo del resultado del 22 de abril. El Poder Judicial está sometido a su capricho. Viola la Constitución Nacional como si nada. Logró ubicar a una leal en la Fiscalía. Tiene el Congreso dominado. Esperar que haya justicia en este momento es impensable”, manifestó.

Por otra parte, relató que ese trágico 31 de marzo les dijeron que tenían que entrar en la sede del Partido Liberal porque las calles eran peligrosas. “Cuando ya estaban por irrumpir, nosotros nos escondimos en la sala de aire acondicionado, hacia el fondo. Cuando entraron, dispararon; los griteríos eran impresionantes”, agregó.

Finalmente, afirmó que si no hay alternancia en el Poder, si el Partido Colorado no es vencido en todos los sectores, “tenemos que olvidarnos de la sed de justicia” para este y otros hechos.

Comments