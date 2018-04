Existe una notable obsesión de nuestros políticos de embanderarse con las obras públicas y de utilizarlas para el proselitismo político. Se parte de la idea de que el pueblo es ignorante y que se lo puede engañar presentando con una dádiva o un privilegio el desarrollo de una obra que es una obligación del funcionario público. Es una práctica muy arraigada de los gobiernos autoritarios y de los dirigentes carentes de ideas y de planes para el desarrollo del país, el ufanarse con monumentos, obras y construcciones, en la peregrina idea de que así perpeturarán su nombre.

Así lo hizo Stroessner, pero lo primero que se borró después de su nefasto gobierno fueron sus plaquetas con sus nombres en todas las instituciones y solo quedó en la sociedad el recuerdo de las represiones, las torturas, la persecución a compatriotas y la terrible corrupción, que hasta ahora seguimos padeciendo, con sus herederos en el poder, que nunca dejaron sus privilegios y que siguen mimetizándose cambiando de colores pero no de mañas.

Lo mismo hace los intendentes y gobernadores, quienes a cualquier precario puente que construyen los primero que hacen es ponerle un cartel con su nombre. Lo hizo también aquí en nuestra región Nelson Aguinagalde, cuando a lo que hoy es el Hospital de Traumas le puso su nombre y quedó también en el recuerdo como el monumento a la corrupción.

En esa misma línea actúa Horacio Cartes, quien tiene una obsesión de inaugurar cualquier emprendimiento por más de que no esté concluido. Cuando comenzó a promocionar su inconstitucional pretensión de reelección vino a Ciudad del Este a inaugurar la inconclusa Cuarta Etapa, que sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para los supuestos beneficiarios y todos los contribuyentes esteños. Volvió a hacer lo mismo con el cascarón vacío del Hospital del IPS, que hasta ahora no reporta ningún beneficio a los asegurados. Lo inauguró para promocionar la candidatura de Santiago Peña y Elio Cabral. Los resultados fueron catastróficos, ambos resultaron derrotados en las elecciones. Ahora volvió a hacer lo mismo con la Avda. Perú, una obra que se logró gracias a la lucha de los vecinos y cuya ampliación presenta una serie de deficiencias, que ya saltan a la vista. La obra está inconclusa, todavía hay muchos vecinos lamentando la destrucción de veredas y accesos, pero ya se inauguró porque hay que promocionar las candidaturas de Cartes, Zacarías y Mario Abdo.

Es la muestra más fehaciente de la desconexión de las autoridades de las reales aspiraciones del ciudadano y del desconocimiento de la realidad del pueblo. El ciudadano paraguayo de hoy ya no es el ignorante que se vende por vaca’i y se lo arrea con la polca y el pañuelo rojo. Hoy la gente está informada y participa y está buscando líderes que lo respete y lo haga sentir partícipe. Por ello, es que en las urnas castiga a los sinvergüenzas que quieren seguir vendiendo espejitos, para mantener sus privilegios y negocios, mientras la mayoría sigue padeciendo las precariedades, la miseria y la corrupción.

