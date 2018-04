Mamá de Edelio: “Esto no es contra ustedes”

Obdulia Florenciano, madre de Edelio Morínigo, secuestrado en 2014, dijo al comandante de la FTC, Héctor Grau, que las medidas no son contra ellos sino contra las autoridades superiores que no dan la cara. “Esto no es contra ustedes”, puntualizó.

“Esto no es en tu contra, venimos acá porque ustedes son las autoridades; ustedes vinieron para dar tranquilidad a la gente. Ustedes tenían que garantizar la seguridad de la ciudadanía. Pero entendemos que las otras autoridades también tienen que preocuparse por nosotros, no son solamente ustedes”, manifestó Obdulia Florenciano esta mañana al comandante Héctor Grau, de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quien salió a recibirla.

La familia de Edelio Morínigo, privado de su libertad desde el 5 de julio de 2014, esta mañana cerró un tramo de la ruta V “General Bernardino Caballero” en el kilómetro 78, frente a la FTC.

“El ministro (del Interior) y el comandante tienen que venir a hablar con nosotros y no van a venir a decirnos en dónde están sus restos. Pero ya hace ocho días que nos dijeron que está muerto y nadie ni siquiera se acercó a hablar con nosotros”, enfatizó la madre de Edelio.

Doña Obdulia emplazó a las autoridades a que, si para mañana no tiene ninguna información nueva sobre dónde se encuentran los restos de su hijo, quien supuestamente está muerto, se crucificará, cansada de no ser escuchada por el Gobierno.

Por su parte, el comandante Grau le respondió que están ahí para darle seguridad. “Yo les entiendo, estoy con ustedes”, aseveró el encargado de la FTC, grupo creado para combatir a la banda criminal EPP.

Fuente: ABC Digital.

