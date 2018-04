Organizan la segunda versión de School Run

La segunda edición de School Run se disputará el 6 de mayo venidero. La organización está a cargo del School of Tomorrow, de Ciudad del Este. El circuito, especialmente diseñado para la prueba atlética será sobre la avenida Bernardino Caballero, Eugenio Garay y avenida del Lago. Las distancias principales a recorrer serán 5 y 10 kilómetros. Además, habrá espacios exclusivos para 6-7 años, 8-9, 10-11, Sub 14 y Sub 17, informaron los responsables de la organización.

Unos 7 millones de guaraníes en efectivo se distribuirán entre los mejores de la clasificación general masculina y femenina. En tanto, para las demás categorías habrá medallas, trofeos y obsequios de los patrocinantes de la competición.

Las inscripciones se recibirán hasta el 3 de mayo, al costo de 100.000 guaraníes para adultos, y 50.000 para los menores. Contactos: (061) 508698 y (0983) 540250. Correo: info@schoolgimnasio.edu.py.

