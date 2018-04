Construcción de viaductos en Km 7 se iniciarán en julio

En julio próximo se iniciarían las obras para los viaductos en la intersección del Km 7 de Ciudad del Este. El proyecto incluye la construcción de un conjunto de pasarelas, tanto en la avenida Perú como en la Monseñor Rodríguez, además de varios pasos a desnivel. De esa manera se pretende dar solución al problema del caos vehicular que se intensifica en horas pico en toda esa zona. El plan está a cargo de la Itaipu y el MOPC.

El proyecto tendrá una inversión aproximada de US$ 12 millones. La obra incluye la construcción de dos viaductos que pretenden unir la avenida Julio César Riquelme con la avenida Perú, para evitar el conflicto vial que se genera actualmente al salir de la vía, directamente a la ruta VII.

También se pretende realizar varias obras complementarias, como los pasos a desnivel para otras vías de la zona.

“Nos llevó 8 meses elaborar el proyecto. Ahora ya se está llamando a licitación y viendo los procesos burocráticos que faltan, pero en julio se estarían iniciando las obras”, indicó el ingeniero Pedro Domaniczky, director de Coordinación Ejecutiva de la Itaipu Binacional.

El funcionario mencionó que ésta será la primera obra con trinchera vial en el país, ya que se estarán implementando innovaciones para el proyecto. “Se hará una trinchera vial en la zona baja de la ruta VII, después de pasar el Km 7. Eso para que no interrumpa el tránsito arriba y así se ahorren las indemnizaciones a los frentistas y otras cosas”, indicó.

Explicó que la idea es sacar 30 mil camionadas de tierra, para nivelar el sector bajo, en vez de cargar y alzar la vía. “Con esta innovación se va a abaratar bastante la obra y no tendremos problemas con los comercios instalados en la zona. La trinchera tendría de entre 1 a 2 kilómetros”, destacó.

SOLUCIONES

El ingeniero Domaniczky afirmó que con el gran proyecto se pretende solucionar los problemas de comunicación de la avenida Perú y Monseñor Rodríguez, sin interrupción.

El tránsito en todo el sector quedará descongestionado y los conductores tendrán opciones para llegar más rápido a sus destinos. El conjunto de viaductos y pasos a nivel ya están pensando para dar continuidad a otros proyectos para solucionar problemas viales de la supercarretera y alrededores.

