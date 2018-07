Trabajador denuncia despido sin el pago de sus haberes

Eduardo Colmán, quien trabajó cuatro años como vendedor en la estación de servicios del emblema BR, administrada por los hermanos Roberto y Alfredo Molas, denuncia que fue despedido injustificadamente en noviembre del año pasado y que hasta la fecha no le pagan lo que le corresponde.

Según el denunciante, los administradores le quisieron trasladar a una estación del barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Pero, según el exempleado, se negó al traslado porque sería más costoso y sus patrones no le quisieron aumentar el salario. Supuestamente, poco después fue despedido.

“Estuve más de cuatro años trabajando para la empresa. Me despidieron y no me pagaron nada de lo que correspondía. Entonces hice la denuncia en la Dirección del Trabajo”, dijo.

La Dirección del Trabajo notificó a los administradores varias veces, pero no se presentaron a la audiencia, según Colmán. Por su parte, Roberto Molas, exjefe de Colmán, dijo que el caso ya pasó a la Justicia. “Seguramente insiste porque quiere cobrar más”, afirmó.

Comments