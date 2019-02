Alumnos cierran Ruta 7 con pupitres y amenazan con toma de colegio

Unos 300 alumnos, con sus respectivos pupitres, docentes y padres del Colegio María Auxiliadora del Km. 20 de Minga Guazú, cerraron ayer la Ruta 7 en varios momentos del día. La medida de fuerza es para exigir rubros para los bachilleratos técnicos al Ministerio de Educación.



Los padres, alumnos y profesores de la institución educativa están en vigilia desde el viernes pasado, cuando realizaron la primera manifestación con cierre de ruta para exigir rubros para los cursos técnicos. Sin embargo, no recibieron respuestas.

Ayer la movilización fue más intensa. Cerca de 300 alumnos bloquearon la vía con sus respectivos pupitres, como una medida para presionar aún más por sus pedidos. Los bloqueos de la ruta se hicieron cada media hora y durante cinco minutos hasta el mediodía.

Ayer, en horas de la tarde y noche el director del Colegio María Auxiliadora, padre Pablino González, se reunió con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en Asunción, pero hasta el cierre de la edición no había ningún acuerdo oficial entre ambas partes.

PARA TÉCNICOS

El año pasado, tras una manifestación se logró rubros para habilitar nuevamente los cuatro bachilleratos técnicos: en Electrotecnia, Mecánica Agrícola, Mecánica General y Agromecánica. Sin embargo, los alumnos quedaron desprotegidos este año, sin la aprobación de rubros.

TOMA

Derlis Alvarenga, de la comisión de padres, dijo que si hoy no recibían la aprobación de los fondos para los docentes, tomarían el colegio. “Ojalá se resuelva, pero no tenemos de otra que seguir luchando por nuestros hijos”, destacó.

CLAMOR

El director del colegio pidió una vez más apoyo al gobierno para que los jóvenes sigan estudiando. Dijo que buscó todas las alternativas antes de recurrir a las medidas de fuerza.

“Recurrimos a todas las instancias distritales, departamentales y nacionales. Presentamos los pedidos de rubros para los cuatro bachilleratos técnicos, pero no recibimos respuestas. No podemos dejar sin estudios a estos chicos y seguiremos luchando”, indicó antes de viajar.

