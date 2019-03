Segundo día de cierre de ruta en Minga Guazú

Por segundo día consecutivo pobladores y camioneros de Minga Guazú cerraron ayer la Ruta 7, en protesta contra el “tarifazo” de Tape Porã. Además reivindicaron sus pedidos de obtener bonos para los trabajadores de la comunidad.

Los residentes de Minga Guazú nuevamente salieron ayer a las calles y cerraron la Ruta 7 en horas de la tarde, a la altura del Km 26 La medida es en repudio a la suba de la tarifa del peaje y por el incumplimiento de compromisos de Tape Porã. Los manifestantes exigieron bonos para todos los camioneros de la localidad.

“El aumento de peaje nos perjudica demasiado. Por eso estamos exigiendo los carnets para los que aún no lo tienen. Las autoridades del consorcio no nos dan respuestas pero vamos a seguir con las medidas de fuerzas y semana que viene iremos a Asunción a reclamar lo que aquí no quieren escuchar”, indicó Pedro González Mieres, uno de los organizadores de la movilización.

Los moradores de Minga reclaman que el consorcio no cumplió con varios compromisos asumidos en una audiencia pública hace tres años, como la pavimentación de calles colectoras y la colocación de alumbrados públicos, además de dar los bonos a los vecinos.

Miguel Ángel Telesca, gerente general de Tape Porã, explicó que el consorcio no tiene la obligación de ejecutar otras obras que no sean del mantenimiento de la ruta y aseguró que 500 familias de Minga ya tienen pase libre en el puesto de peaje.

“Si necesitan más bonos, deben solicitar vía nota. Nosotros tratamos de cumplir con todos”, acotó.

TARIFAS

Los precios del puesto de peaje del Km 24 aumentaron desde ayer; para automóviles y camionetas de G. 13.000 a G. 14.000, para los ejes adicionales de vehículos con categoría 1 de G. 22.000 a G. 24.000, para camiones, camiones tractores y buses de G. 22.000 a G. 24.000, precio establecido a camiones, camiones tractores, ómnibus y semirremolques de G. 38.000 a G. 41.000, para camión tractor, camión con remolque y semirremolque de G. 46.000 a G. 50.000 y para camión con remolque, camión tractor y semirremolque de G. 50.000 a 54.000.

El precio para motocicletas y bicicletas pasó de G. 5.000 a G. 5.500.

Comments