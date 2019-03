Accidentados colapsan UTI en CDE

Cerca del 90% de los pacientes que utilizan la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional de CDE son accidentados en motos. La epidemia de este tipo de percances se instaló en la zona hace más de 10 años, y no cesa. Piden más conciencia a la hora de conducir.

Las seis camas de UTI que funcionan en el Pabellón de Traumas del Hospital Regional están constantemente ocupadas. El servicio es utilizado normalmente accidentados en motocicletas. Los pacientes en su mayoría son varones, de entre 16 y 33 años, según informes de la institución.

“Prácticamente 90% de los pacientes son traumatizados a causa de accidentes en moto. Lastimosamente, ellos absorben todos los recursos que tenemos en el hospital, y hay veces que quitan lugar a pacientes con otras patologías graves”, afirmó la doctora Idalia Medina, jefa del servicio de cirugía del centro asistencial.

La profesional comentó que para paliar parte de las necesidades en la UTI, se necesitaría contar con al menos 20 camas en total.

TRABAJO EN EQUIPO

El director del hospital, Federico Schorodel manifestó que la única manera de disminuir la tasa de accidentados, es realizando una campaña masiva de concienciación con otras instituciones, además de hacer cumplir las normas de tránsito.

“Tienen que involucrarse la Policía de Tránsito Municipal, Policía Caminera, Ministerio Público y otras instituciones que puedan controlar a los motociclistas que se exponen de forma imprudente”, indicó.

Comentó que es fundamental “multar” a aquellos de no usan casco protector, a los que andan entre tres o más personas, a los que trasladan a niños en biciclos y a los ebrios que se exponen a la “muerte”.

PROBLEMA SOCIAL

Schorodel mencionó que las víctimas de accidentes de moto, generan un grave problema social. “Si no mueren quedan con secuelas y necesitan rehabilitación. Si eran sostén de sus familias ya no tienen la capacidad de generar recursos y las consecuencias son graves”, destacó.

Comments