La destitución del senador liberal, Dionisio Amarilla por uso indebido de influencia es un nuevo logro de la ciudadanía, pues si no fuera por la presión ciudadana no se hubiera concretado. Sin embargo, la sociedad paraguaya no puede darse el lujo de celebrar por mucho tiempo, teniendo en cuenta que aún queda mucho por hacer.

Alto Paraná, por ejemplo, siempre tuvo la desdicha de tener representantes que no pueden ser precisamente motivos de orgullo. La lista de impresentables la encabezan los Zacarías Irún, quienes siguen sin responder sobre las barbaridades perpetradas en la administración municipal de Ciudad del Este y la gobernación del Alto Paraná.

En el senado está el líder de este clan familiar, Javier Zacarías Irún, que enfrenta sendos procesos penales pero usa su influencia para chicanear y así evitar la prisión; en Diputado están los esposos, Justo Zacarías Irún y Rocío Abed de Zacarías.

La lista de representantes indignos de una zona tan importante como el Este del país sigue con los liberales, Carlos Portillo, procesado por tráfico de influencia; el cuestionado exjuez Manuel Trinidad sindicado de lucrar con las resoluciones judiciales y últimamente ligado al despojo de una suma de dinero a un ciudadano español. Igualmente está la senadora Zulma Gómez, el diputado Ramón Romero Roa, y la diputada Blanca Vargas de Caballero, esta última acusada de ser docente planillera del MEC.

El senador Dionisio Amarilla estuvo a punto de ser salvado porla actitud tibia y sinuosa del presidente Mario Abdo Benítez y los líderes del movimiento Añetete. Solo mediante la presión de la opinión pública se logró un cambio de postura que finalmente desembocó en la sesión extra y la perdida de investidura.

Los pactos y las componendas políticas siempre fueron el blindaje perfecto para los corruptos. Los intereses partidarios y la debilidad de los gobernantes desesperados por mantenerse en el poder y algunos para concretar sus negociados, hicieron que los corruptos permanezcan impunes amparados en sus fueros y en la protección corporativa.

La ciudadanía harta de esta protección mafiosa no debe bajar la guardia hasta lograr depurara la representación ciudadana en el congreso.

