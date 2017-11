Aparecen más videos de las violaciones de niña de 6 años

Con la detención de uno de los sospechosos de la violación en serie de una niña de seis años aparecieron más videos los sucesivos abusos. La pequeña era ultrajada con supuestamente consentimiento de la madre, quien la filmaba durante el acto. El padre dijo que desde hace meses notó algo raro en el comportamiento de la madre de su hija pero no imaginaba de que se trataba de algo aterrador.

Una casa de madera pequeña con aspecto de abandonada, enseres en el patio y un silencio casi tenebroso es el lugar donde la niña de seis años supuestamente fue violada varias veces. Está ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad del Este, en la localidad de Tabucai, colonia Italiano Cué, del distrito Domingo Martínez de Irala. La niña vivía con su madre y su hermanito de diez años. Su padre, quien los visitaba de vez en cuando contó que desde hace unos meses notó un comportamiento extraño en la madre de sus hijos. “Me parecía que algo estaban tramando, mi hija era como si tuviera miedo y dudaba para acercarse a mí. Además, cuando comenzaba a hablarme su mamá se acercaba y se quedaba a pocos metros, como para que no me dijera nada”, contó. Dijo que nunca se hubiera imaginado que detrás de eso había una historia terrible que afectada a su hija.

Sospecha que la mujer prostituía a su pequeña niña. “Posiblemente vendía a su hija porque no me explico cómo fue capaz. Nadie que esté en sus cabales haría eso”, añadió.

El caso quedó al descubierto, cuando el padre de la pequeña recibió un vídeo vía whatsapp de unas de las violaciones que sufrió la pequeña. Mediante el vídeo reconoció la voz de la madre de sus hijos, quien filmaba el acto y presentó la denuncia en la subcomisaría 30, de Italiano Cue. Con la actuación de la Fiscalía se detuvo a la mujer y se rescató a los dos menores. La misma fue imputada por abuso sexual en niños, pornografía infantil y violación del deber del cuidado.

Asimismo, los videos permitieron la identificación y detención de uno de los sospechosos, Paulo Armoa, un argentino domiciliado en la colonia Itá Verá, del distrito de Irala. Fue imputado por abuso sexual en niños y pornografía infantil.

La Fiscalía obtuvo videos tanto del teléfono celular de la mujer como de Armoa. Según las imágenes se trató de sucesivos violaciones y ahora se busca identificar a los demás implicados. El médico forense del Ministerio Público constató que la menor había sido abusada.

“Si sabía no lo hubiera permitido”

La madre de la mujer sindicada de prostituir a su hija se mostró muy afectada por lo ocurrido. Dijo que no se explica cómo su hija fue fue capaz de consentir la violación. Aseguró que de haber notado o sospechado nunca hubiera permitido el abuso sexual contra su nieta. La mujer de 47 años es una descendiente brasileña y no pudo hablar mucho. “Yo no entiendo que fue lo que pasó. Es como si fuera que un demonio se apoderó de mi hija que es todo para mí. Nunca sospeché nada porque si sabía algo no iba a permitir”, dijo cuando rompió en llantos.

La mujer contó que ni siquiera habló con su hija desde fue detenida, pues afirma que no está preparada para afrontarla. “Necesito reconfortarme primero”, añadió.

Conflicto de los padres

Los padres de la niña de seis años que fue violada sistemáticamente mantenían un conflicto conyugal de larga data. Hace dos años, el papá recibió una orden judicial de prohibición de acercarse. Cuando la mujer salió de la casa requirió de otra orden judicial para llevar sus pertenencias. Igualmente, entraron en conflicto judicial por la prestación alimentaria. Además de la niña, tienen en común un niño de diez años, quien vivió un tiempo con su padre por consentimiento de ambos pero luego la mujer se lo llevó nuevamente.

