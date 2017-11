Otra búsqueda infructuosa de secuestrados de Nueva Toledo

La intensa búsqueda de los dos secuestrados de Nueva Toledo, Caaguazú fue infructuosa hasta ahora. Ayer, nuevamente se efectuó un rastrillaje por agua entre este departamento y Alto Paraná en busca de pistas del paradero del colono brasileño Alecio Dresch (73) y su nieto Leonardo Farías Dresch (12). Uno de los fiscales que investiga el caso, Federico Delfino dijo que no tiene porqué informar a la ciudadanía.

Hasta ahora la detención de siete supuestos secuestradores no sirvió de nada para localizar a los Dresch. Los sospechosos fueron detenidos en sucesivos allanamientos efectuados el sábado pasado por una comitiva fiscal-policial encabezado por los agentes antisecuestro Zunilda Ocampos y Federico Delfino. En la ocasión dijeron que no querían brindar detalles de las tareas investigadoras para no entorpecerla. No determinaron si encontraron evidencias de que si los secuestrados siguen o no con vida. Ayer, nuevamente se realizó un rastrillaje por agua, en busca de los secuestrados pero no hubo resultados. El recorrido se realizó entre los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, conforme a los datos.

Intentamos establecer una comunicación con la fiscal Ocampos pero fue imposible. En tanto, su colega Delfino dijo que no tiene porqué informar a la ciudadanía sobre los trabajos de la Fiscalía. “No puedo estar hablando del procedimiento tampoco de las evidencias que tengo en mi poder. Es solamente para las partes no para el público en general. Todo lo que hay en la investigación es solamente para las partes como la Fiscalía y la defensa, otro detalle no puedo estar brindando”, expresó.

En tanto, los familiares de los secuestrados insinuaron de que se trataría de un plagio por venganza, más que con fines económicos.

Iara Dresch, hija del colono brasileño Alecio Dresch (73) y madre del niño Leonardo Farías Dresch (12), dijo en las redes sociales que estarían “pagando por el error de otras personas”.

“Fácil es juzgar a los demás cuando se cree que su familia es un ejemplo y pisa gente a su alrededor, culpar a gente que sería culpable. Me refiero al secuestro de mi padre, que estaría pagando el error de otras personas. Todos sufrimos. Tenemos un nieto en medio de tanta confusión. No tenemos culpas de lo que hicieron. Son personas muy cercanas a nosotros”, dice, entre otras cosas, la publicación que hizo la mujer el domingo último.

Su padre Alecio y su hijo Leonardo fueron capturados por los captores el 23 de octubre pasado, en la colonia Margarita del distrito de Nueva Toledo, departamento de Caaguazú, cuando estaban trabajando en una chacra, con un tractor.

