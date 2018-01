Fiscal general del Estado pide “permiso”

El fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, anunció que pedirá “permiso” para apartarse de la titularidad del Ministerio Público “por el bienestar de su familia”, durante la investigación en su contra. La Cámara de Diputados tiene previsto tratar hoy su eventual juicio político

El actual fiscal general del Estado, quien en realidad debió desocupar el cargo hace más de un año, ratificó que el juicio político que le realizarán es “una cuestión política”.

Añadió que, no obstante, decidió pedir permiso ante la Fiscalía General del Estado “por el bienestar de su familia y el proceso de investigación”, que se le realizará, para garantizar que esta “sea transparente ante la ciudadanía”, dijo.“Primero está el país”, manifestó en un contacto con la 1020 AM, al tiempo de agregar que su pedido de permiso “ya está en curso”. Según anunció, hoy martes ya deberá asumir la titularidad del Ministerio Público un fiscal adjunto.

Actualmente, Javier Díaz Verón es investigado por enriquecimiento ilícito. Además, el nombre de Javier se escucha en algunas de las conversaciones filtradas entre Carmelo Caballero y Raúl Fernánzdez Lippmann.

El sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) lo acusa de formar parte del esquema de tráfico de influencias, admitiendo imputaciones “sobre pedido”, en contra de jóvenes liberales, tras la quema del Congreso Nacional, el 31 de marzo de 2017.

Hoy a las 10:00 está prevista una sesión de la Cámara de Diputados en la que se prevé tratar el eventual juicio político al fiscal general del Estado. Según el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) hasta ayer se contaban con al menos 46 de los 53 votos que se necesitan para enjuiciar a Díaz Verón. Todos estos de liberales y colorados disidentes. Aún faltaban siete votos para completar la cantidad necesaria, que serían de los oficialistas, sin embargo, estos no se pronunciaron sobre cómo votarían.

Comments