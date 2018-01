Fiscales haraganes y protectores de corruptos

Esta semana pobladores de Presidente Franco realizaron una ruidosa manifestación para exigir que denuncias de corrupción contra exintendentes no que queden en la impunidad, así como se está perfilando.

La imputación a los dos exintendentes se había logrado luego de varias manifestaciones. De lo contrario, el caso ya hubiera quedado impune. No puede ser que solo con la presión ciudadana la fiscalía empiece a actuar. El fiscal Adjunto Alejo Vera -ahora interino del fiscal general del Estado- se plagueó contra los medios de comunicación diciendo que los medios de comunicación no les “dejan trabajar” y “nos atacan por todos lados” ante las publicaciones que revelan la corrupción del sistema judicial.

Si los agentes fiscales comodones, haraganes y corruptos que están a cargo de Vera solamente están para facilitar la impunidad, la gente en la calle y los medios son los únicos que pueden mediante la presión exigir que hagan su trabajo.

¿Dónde encontraron sus títulos universitarios estos agentes? ¿Se les enseñó alguna vez en la carrera de Derecho alguna materia de ética y moral? No tienen pudor, no tienen vergüenza, los casos que saltaron a la luz pública son escandalosamente aberrantes.

Estos funcionarios públicos, con títulos de abogados, asumen la función de representar a la ciudadanía, sin embargo, no hacen más que mofarse de la gente al formar una claque corrupta para recaudar, llenarse los bolsillos y exhibirse como si fueran magnates, como si hubiesen ganado ese dinero con dignidad, con el trabajo honesto. La gente debería escracharlos, repudiarlos y sacarlos de la ciudad porque son una vergüenza para la ciudad.

Estos son Alejo Vera y su camarilla se pseudofiscales, quienes vinieron a convertir el Ministerio Público en una guarida de delincuentes. Si la ciudadanía no sale a las calles sencillamente no investigarán los casos, si los medios no los critican no harán su trabajo. Hasta el momento relucen más antecedentes de liberación de delincuentes, persecución a inocentes, extorsionar a la gente y facturar de forma asquerosa y desvergonzada. No es que los medios no le dejan trabajar, al contrario, solamente mediante la presión de los medios al menos simulan que están trabajando. Lamentable.

