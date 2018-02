Jardinero asesinado recibía amenazas

El jardinero Jefferson Bogado (34), asesinado de ocho balazos, en Santa Rita, recibía amenazas dos meses antes del crimen, según revelaron los familiares a la Policía Nacional.

Bogado fue ultimado por un sicario motorizado cuando hermoseaba el jardín de una vivienda, situada en el barrio Shulz, a las 10:30 aproximadamente del sábado pasado.

Fuentes policiales indicaron que la víctima fatal recibía amenazas y esa es la principal pista colectada hasta ahora para aclarar el crimen.

Los investigadores manejan una hipótesis en base a la información recepcionada por los familiares de la víctima, pero prefirieron no informar más detalles para no entorpecer las pesquisas.

Los investigadores igualmente accedieron a las filmaciones del circuito cerrado de la zona del escenario del asesinato y confirmaron que el sicario se movilizaba en una moto, de color negro, pilotada por un cómplice; ambos tenían cascos.

Fuentes policiales indicaron que no hay indicios para sospechar que el trasfondo del crimen sea de tinte pasional como se especulaba al principio.

