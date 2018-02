Asesinan con saña a una brasileña en Santa Rita

Una brasileña de 55 años fue encontrada muerta en la sala de su casa, en Santa Rita. La mujer tenía excoriaciones, cinco heridas con arma punzante, además de heridas en el cuello. En la casa faltan dinero en efectivo y joyas, por lo que se presume que el crimen fue con fines de robo.

Resultó víctima Otilia Osowski de Zanel, quien en vida residía en el barrio Bella Vista de esta ciudad. Su cuerpo fue encontrado ayer, a las 11:30 aproximadamente por su hija, en la sala de la casa. Estaba sentada en el piso y recostada por el sofá, tenía heridas cortantes en cinco partes del cuerpo, además excoriaciones y otras lesiones en el cuello. El médico forense que la inspeccionó señaló que murió asfixiada. Asimismo, se tomó muestras para determinar si sufrió abuso sexual.

Según los datos, la mujer estaba sola en la casa, pues a las 04:00 de la madrugada su marido salió de viaje a Caazapá. Su hija, quien ya no vive en la casa la llamó varias veces en la mañana de ayer, como no contestaba fue a buscarla y se encontró con su cuerpo en la sala de la casa.

La fiscal Rocío Valdez, quien investiga el asesinato explicó que según las averiguaciones preliminares efectuadas por la Policía, la mujer fue muerta con fines de robo. Esto considerando que en la casa faltan joyas y dinero en efectivo de la víctima, además, había rastro de búsqueda en los muebles. El monto de lo robado no fue determinado hasta la tarde de ayer.

La vivienda no cuenta con circuito cerrado y tampoco los vecinos cercanos por lo que no hay datos sobre la cantidad de personas que ingresaron a la casa. Hasta el cierre de nuestra edición no había detenido ni sospechosos en el caso.

Nuevo jefe en la comisaría

El jefe de la comisaría 18 de Santa Rita fue cambiado ayer, tras darse a conocer el asesinato, aunque no se pudo precisar si el cambio guarda relación con el caso. Asumió como nuevo jefe el comisario principal Juan José Cubilla en reemplazo de su camarada del mismo rango, Salvador Rodríguez.

Según el director de Policía de Alto Paraná, comisario Enrique Isasi el cambio se realizó en el marco de una serie de modificaciones que dispuso desde que asumió en el cargo. Dijo que es para mejorar el sistema de seguridad en la zona y que además en algunos casos, los jefes deben dejar el cargo para tomar cursos de ascenso.

