Asaltantes de Prosegur identificados mediante papel higiénico usado

La Policía Federal brasileña logró identificar a siete miembros del PCC que habrían perpetrado el millonario atraco a la empresa Prosegur en Ciudad del Este. Esto mediante un exhaustivo análisis de ADN encontrados en una afeitadora, en una botella de cerveza, en restos de cigarrillos, en una taza y hasta en un pedazo de papel higiénico usado.

El atraco que se había perpetrado en abril del año pasado fue considerado el mayor robo de la historia del país y la investigación se hizo de manera conjunta entre policías paraguayos y brasileños. No obstante, en el país vecino hubo resultados sorprendentes e incluso habían recuperado parte del dinero en un enfrentamiento a tiros que dejó tres abatidos.

La identificación de los siete miembros de la gavilla de asaltantes que serían integrantes de una peligrosa facción criminal del Brasil, el Primer Comanda Capital (PCC) consistió en un arduo trabajo con un resultado inédito de los expertos criminales del laboratorio de genética forense del Instituto Nacional de Criminalística (INC) de la Policía Federal. Las informaciones de los sospechosos no fueron divulgadas por una cuestión de investigación pero, el experto Ronaldo Carneiro destacó que es la primera vez que ese tipo de tecnología se utiliza en una investigación contra una gran organización criminal, según lo publica el medio brasileño Estadao. Los estudios señalan que al menos 32 personas, entre ellas los 7 identificadas participaron del asalto. Las evidencias habían sido colectadas de una casa en el barrio San José, de Ciudad del Este a metros de la sede de Prosegur. La vivienda supuestamente fue utilizada como un “cuartel general” por los criminales y desde allí se ultimaron detalles de la forma de atacar el local del transportador de caudales.

El megaasalto al local de Prosegur de Ciudad del Este fue un hecho sin precedentes. La banda criminal había dejado totalmente anulada a la Policía Nacional para luego derribar con bombas la bóveda de la empresa Prosegur. Los criminales mataron a un policía, hirieron a otro, incendiaron 15 vehículos, y abandonaron otros cinco rodados blindados. El botín consistió en 11.720.255 dólares. La ciudad quedó en manos de los asaltantes por más de dos horas.

