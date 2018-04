El 90% de las cirugías de cráneo son por accidentes en motocicletas

Según datos oficiales del Hospital Regional de Ciudad del Este, el 90% de los pacientes que reciben cirugías de cráneo, son accidentados en motocicleta. Los mismos, utilizan más del 90% de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que cuenta con las únicas seis camas del servicio público en el departamento. La situación genera indignación en las autoridades sanitarias, ya que los percances se dan, por lo general, por la inconsciencia de los motociclistas.

El Pabellón de Traumas del Hospital Regional, que recibe a más de 100 pacientes por día, registra que de esa cantidad de entre 10 a 12 corresponden a accidentados en biciclos. Esa cifra llega a 20 y 23 los días viernes, sábados y domingos, por lo que el servicio colapsa cada fin de semana, a causa de estos percances.

El director del centro asistencial, Dr. Nelson Zena, manifestó que desde hace un tiempo, la institución cuenta con el servicio de dos profesionales y especialistas para realizar cirugías craneales, que ofrecen una de las operaciones más complejas. Sin embargo, lamentó que los profesionales sean absorbidos por lo general, por accidentados en motos.

“Lastimosamente, el principal problema sigue siendo la inconsciencia de las personas. La mayoría de los accidentados traumatizados se dan porque no utilizan el casco protector o porque están alcoholizados”, explicó el profesional.

Se quejó de la falta de cultura y conciencia de la ciudadanía, que pese a la cantidad de muertes que se registran cada mes, a causa de este tipo de percances, no toma la debida medida de prevención a la hora de manejar una motocicleta.

El médico recordó que el servicio de terapia intensiva también permanece abarrotado de accidentados en motos. Eso genera un gasto inmenso para el Ministerio de Salud Pública (MSP) y genera una crisis en el sistema de salud, porque quitan espacios a los que requieren de la especialidad, a causa de otras patologías.

En la región, se necesitan de grandes campañas de concienciación y educación vial, de manera a tratar de disminuir el problema social que sigue muy latente no solamente en Alto Paraná, sino en todo el país.

PRECARIEDADES

Los hospitales distritales aledaños, como los de Minga Guazú, Hernandarias y Presidente Franco, no cuentan con terapia ni especialistas para realizar cirugías muy complejas. La situación obliga a derivar a los accidentados hasta el Hospital Regional de CDE, lo que ocasiona que el local colapse permanentemente.

Las 120 camas habilitadas en todos los servicios no dan abasto en la institución, tampoco los 750 funcionarios que prestan servicios en las diferentes áreas.

