Atrapan a tres integrantes de la banda que asaltó local de Cartes

Tres sospechosos de perpetrar un millonario asalto contra el Grupo Cartes fueron detenidos ayer durante una serie de allanamientos efectuados en Ciudad del Este. Uno de los implicados sigue prófugo y no se recuperó el dinero robado.

Los presuntos implicados fueron identificados mediante imágenes de cámaras de circuito cerrado de la empresa atracada. Según la investigación, la banda está integrada por cuatro hombres, todos identificados y tres de ellos detenidos en los diversos operativos de la víspera. Uno de los aprehendidos es Aldo Meza Cabaña, alias Pele (26), quien cuenta con antecedentes penales por robo agravado en el año 2016 y robo agravado, año 2017. Además, cuenta con arresto domiciliario, impuesta por la juez penal de garantías Teresita Cazal. Fue localizado en su vivienda ubicada en el Km 9, 5, barrio Santa Elena, de Ciudad del Este. Su hermano trabaja en una empresa ubicada frente al depósito atracado y no se descarta que haya sido quien proporcionó los datos sobre los movimientos en la firma asaltada.

Igualmente, fueron detenidos los hermanos Enrique Gustavo Castrucio Cuba y Adolfino Castruccio Cuba. Este último posee orden de captura por robo agravado, según oficio N° 829, de fecha 07 de junio de 2012, firmado por el Juez Penal de Garantías, Raul Insaurralde, además, posee antecedente penal por robo agravado. Estos fueron detenidos en una vivienda del barrio San Miguel, de esta ciudad.

Asimismo, la fiscal Ocampos allanó una casa en el Km 10, Acaray fondo, en busca del cuarto presunto integrante de la banda identificado como Juan Manuel González Correa pero el mismo no fue localizado.

Aparte de la detención de los sospechosos, se incautaron evidencias varias, un automóvil marca Toyota, tipo premio, color gris, guantes de látex, tapabocas y un kepis de color negro.

Los citados son sindicados de haber participado del asalto ocurrido el viernes pasado en uno de los depósitos, denominado Distribuidora Del Paraguay, ubicado dentro del predio del Parque Empresarial San Juan, situado en el Km 8, lado Acaray, de Ciudad del Este. La firma en cuestión pertenece al Grupo Cartes que agrupa a las empresas del presidente. De allí los delincuentes se alzaron con unos G. 74.000.000, dinero que no fue recuperado.

Imputación

La fiscal Zunilda Ocampos manifestó que tras recibir la declaración de todos los detenidos analizará la imputación de los mismo. Anticipó que con los elementos con que cuenta podría imputarlos por robo agravado y asociación criminal. Esto considerando que los sospechosos ya se habrían reunido para perpetrar otros asaltos contra empresas en la zona.

